Sea of Thieves, Ships of Fortune è l'aggiornamento gratuito di aprile

Sea of Thieves si espande ancora: il 22 aprile sarà rilasciato l'aggiornamento gratuito Ships of Fortune, che aggiungerà moltissimi nuovi contenuti al gioco, ormai completamente trasfigurato rispetto al lancio. L'annuncio è stato dato durante il recente Inside Xbox, per la gioia dei fan.

Il supporto di Microsoft e RARE per Sea of Thieves è stato davvero eccezionale ed è stato costante nel tempo nonostante un avvio non proprio entusiasmante. Probabilmente Sea of Thieves è uno dei GaaS meglio gestiti dell'intera generazione.

Comunque sia vediamo quali saranno le maggiori novità introdotte da Ships of Fortune: i giocatori potranno diventare degli Emissari, così da guadagnare ricompense superiori dai viaggi e oggetti cosmetici speciali per le performance migliori. Inoltre, si potranno vestire i pirati e decorarne le navi in base alla Compagnia per cui si lavora. Ci sarà anche una modalità competitiva specifica, chiamata Emissary Ledger, che frutterà delle ricompense supplementari.

L'aggiornamento Ships of Fortune per Sea of Thieves sarà disponibile su Windows 10, Xbox One e Xbox Game Pass.