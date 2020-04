Xbox Game Bar, XSplit Gamecaster e Razer Cortex saranno integrati come widget

Microsoft ha annunciato diverse novità riguardanti la Xbox Game Bar di Windows 10: da oggi XSplit Gamecaster e Razer Cortex saranno direttamente integrati come widget.

Queste novità segnalano, ancora una volta, il desiderio di Microsoft di costruire un ambiente ancora più user friendly e dinamico per accogliere e gestire in maniera ottimale tutti i giochi offerti attraverso il Game Pass per PC.

Qualche giorno fa vi avevamo detto che l'app Xbox per Windows 10 si sarebbe presto aggiornata, garantendo in questo modo in minor consumo di risorse hardware.

Una seconda novità è stata annunciata stasera direttamente da Microsoft: la Xbox Game Bar integrerà i widget per due delle applicazioni più utilizzate per fare streaming o ottimizzare le prestazioni del PC come XSplit Gamecaster e Razer Cortex.

Avviando il Game Bar Widget Store sarà possibile cercare e scoprire facilmente nuovi widget ed installarli facilmente all'interno della Game Bar di Windows 10. Questa integrazione non facilita solo il loro utilizzo, dato che non bisognerà più passare da una finestra all'altra per accedere alla gestione della diretta, ma semplifica anche l'aggiornamento dei widget senza dover abbandonare la Game Bar.

Il widget della popolare app di streaming Gamecaster di XSplit fornirà l'accesso agli strumenti di Gamecaster senza dover passare da un'app all'altra o uscire dalla sessione di gioco.

Il widget Razer Cortex, per ora in versione BETA, consentirà di accedere facilmente alle funzioni principali di Cortex come Boost e Restore. Con un solo passaggio, sarà possibile arrestare i processi non necessari e i servizi in esecuzione in background per liberare più potenza per i giochi.

Il tutto in un unico posto, facilmente accessibile premendo il tasto Windows+G. Voi utilizzate già la Game Bar di Windows 10? Lo farete?