Xbox Series X è la console più potente mai creata, Microsoft tenta di affossare PS5

Durante il recente Inside Xbox Microsoft ha messo da parte ogni forma di timidezza e ha definito Xbox Series X la console più potente mai creata. Naturalmente il nome di PS5 non è mai stato fatto, ma era l'elefante nella stanza dell'intervento di Jason Roland, l'Xbox Series X's Director of Program Manager, che ha di nuovo illustrato la tecnologia della console next-gen di Microsoft, svelandone anche i vantaggi per gli sviluppatori.

L'obiettivo del suo intervento era abbastanza chiaro: affermare oltre ogni possibile dubbio la superiorità tecnica di Xbox Series X sulla concorrenza. Roland ha illustrato la nuova console in modo chiarissimo (potete vedere il suo intervento in testa alla notizia), dicendo che è stata pensata per mantenere le prestazioni costanti in ogni occasione. Il nostro è tornato anche a parlare di ray tracing e di variable rate shading, affermando che porteranno grossi vantaggi per i giochi in termini di resa grafica.

Un loro spazio lo hanno avuto anche alcune funzioni più peculiari di Xbox Series X, come il quick resume, che consentirà di riprendere i giochi dal punto esatto in cui li si è lasciati, saltando da un titolo all'altro con grande velocità.

Nel video si è parlato anche di SSD e del sistema di compressione proprietario di Microsoft, che velocizzerà enormemente il caricamento delle risorse grafiche, come le texture, permettendo agli sviluppatori di realizzare mondi di gioco più densi e dinamici grazie all'accesso diretto ai dati su disco.

Confermata anche la compatibilità della console con tutti gli hard-disk esterni USB, che Microsoft vuole che gli utenti possano continuare a utilizzare. Sostanzialmente i giochi potranno essere installati sugli hard-disk esterni e spostati sull'SSD quando li si vuole giocare.