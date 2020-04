Gears Tactics è andato in gold, nuovo video e nuove informazioni sul gioco

Durante l'Inside Xbox di questa sera è stato annunciato che Gears Tactics per PC è entrato nella fase gold, quindi è pronto per arrivare sul mercato nella data di lancio stabilità: il 28 aprile 2020. Contestualmente è stato mostrato un nuovo trailer di gioco, che trovate in testa alla notizia, e sono state fornite delle nuove informazioni.

The Coalition, lo studio di sviluppo che gestisce il franchise Gears of War, ha anche svelato che la versione Xbox One arriverà più avanti nel corso dell'anno, anche se non si sa ancora quando.

Sviluppato da Splash Damage, Gears Tactics è uno strategico a turni in stile XCOM pensato per l'utenza PC. Il giocatore vestirà i panni di Gabriel "Gabe" Diaz, il padre di Kait Diaz, la protagonista di Gears 5 e vivrà alcuni eventi avvenuti dodici anni prima quelli raccontati nel primo Gears of War.

Le città del pianeta Sera stanno cadendo sotto l'attacco dei mostri provenienti dal sottosuolo, le Locuste. Diaz e la sua squadra sono l'ultima speranza per l'umanità di salvarsi dalla catastrofe. Il nemico da abbattere si chiama Ukkon, un mostro capace di generare locuste già visto nel fumetto del 2018 Rise of RAAM. Ce la faranno?