PS5, il controller DualSense fa già impazzire i social: record di like fra Twitter e Instagram

PS5 non si è ancora fatta vedere ma per ora basta il controller DualSense a far impazzire i social, come dimostrano i numeri registrati al momento fra Twitter e Instagram in termini di "like" e visualizzazioni, che almeno su una delle due piattaforme sono già da record.

Su Twitter, il post di presentazione ufficiale del DualSense è già il tweet a tema gaming più apprezzato della storia della piattaforma in questione, con oltre 254.000 like, superando in questo modo i post più apprezzati in precedenza che riguardavano l'evento Black Hole per Fortinte: Capitolo 2 (235.000 like) e la finestra di lancio di PS5 (213.000).

Su Instagram non siamo ancora al record di 5 milioni raggiunti in 24 ore, ma considerando che ci troviamo a oltre 3,5 milioni raggiunti praticamente in una nottata è probabile che si arrivi presto al traguardo. Bisogna infatti anche considerare che l'orario di presentazione del DualSense è stato piuttosto peculiare, verso le 22:30, cosa che potrebbe aver tolto un po' di visibilità per il pubblico europeo e giapponese.

Possono sembrare discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano, dal punto di vista dei videogiochi, ma questi numeri mostrano chiaramente come ci sia un'attesa enorme per PS5 e come il pubblico di massa reagisca sempre in maniera estremamente attiva e vivace a qualsiasi mossa di Sony, in particolare per quanto riguarda la nuova console. D'altra parte, con oltre 100 milioni di PS4 vendute in tutto il mondo, la base di utenza è ormai gigantesca.

Considerando anche diverse scelte maldestre in termini di comunicazione della compagnia nipponica di recente, questa risposta di pubblico fa comunque pensare che non ci sia veramente bisogno di grande impegno nella presentazione dei prodotti da parte di Sony per ottenere grandi risultati.

Abbiamo dunque visto ieri sera la presentazione di DualSense, il controller ufficiale della console next-gen di Sony e abbiamo anche visto come alcuni fan lo abbiano già colorato di nero.