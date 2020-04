Project xCloud, Microsoft aggiunge tre giochi EA al catalogo utilizzabile in streaming

Non si tratta propriamente di primizie, ma considerando che il servizio è ancora in fase di beta, rappresentano solo l'inizio del supporto da parte di EA. In ogni caso, si tratta di scelte piuttosto significative essendo uno un RPG di grandi dimensioni, derivante da una produzione tripla A (sebbene piuttosto datata, a questo punto), il secondo un vero e proprio fenomeno popolare e il terzo un simil-indie.

In particolare, The Sims 4 potrebbe avere un impatto enorme su Project xCloud, considerando la scarsa necessità di una risposta ai controlli immediata (la latenza, seppur minima, resta ovviamente un problema intrinseco nel cloud gaming) e soprattutto un gioco adatto ad essere fruito veramente ovunque e comunque.

I tre nuovi titoli sono stati annunciati nel corso della puntata di ieri sera di Inside Xbox, tra diverse altre novità riguardanti il mondo del gaming Microsoft. Sempre pre quanto riguarda Project xCloud, ricordiamo che le registrazioni sono aperte anche in Italia per la preview e che è stato dato di recente il via al test su PC con le prime immagini dell'interfaccia.

