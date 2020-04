Project xCloud, registrazioni aperte anche in Italia per la preview: ecco come iscriversi

Project xCloud ha visto l'apertura delle registrazioni alla preview anche in Italia. Potremo dunque provare in anteprima il servizio di game streaming targato Microsoft.

Come iscriversi? Se disponete già di un account Microsoft, vi basterà completare il form su questa pagina, inserendo le poche informazioni richieste per poter accedere eventualmente a Project xCloud.

A registrazione effettuata, comparirà il seguente messaggio: "Ti risponderemo entro pochi mesi e ti faremo sapere se sei stato selezionato per l'anteprima iniziale. Attenzione: nel primo turno accetteremo solo un numero limitato di partecipanti. L'iscrizione non garantisce la selezione."

Quando eventualmente l'iscrizione verrà confermata, dovrete scaricare l'app Xbox Game Streaming sul vostro dispositivo iOS o Android al fine di gestire il servizio e ricevere lo streaming sul terminale in questione.

Al momento la preview di Project xCloud non ha ancora una data di lancio ufficiale in Europa, come si legge nel comunicato di Microsoft:

"Tenendo conto dell'attuale situazione di emergenza dovuta alla diffusione globale del COVID-19, non è stata ancora definita la data ufficiale dell'arrivo in Europa occidentale della preview di Project xCloud."

"Il programma coinvolgerà inizialmente un numero limitato di partecipanti per ciascun Paese per poter garantire la continuità del servizio; nuovi giocatori saranno successivamente coinvolti nella preview."