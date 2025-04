Xbox Cloud Gaming è ora disponibile su smart TV LG, ecco il trailer

Xbox Cloud Gaming è ora disponibile su smart TV LG dotate di sistema operativo webOS 24 o superiore, come rivela il simpatico trailer pubblicato da Microsoft, che porta avanti la campagna promozionale "This is an Xbox".

In effetti è tutto molto semplice: i possessori di un televisore LG compatibile con Xbox Cloud Gaming non devono fare altro che scaricare l'app Xbox dal portale di LG, sottoscrivere un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e acquistare un controller Xbox.

Associato il controller alla smart TV, non bisognerà fare altro che accenderlo e accedere in questo modo all'intero catalogo di Xbox Game Pass in streaming senza aver bisogno di una console o di un PC: una tecnologia che è quasi una magia, come illustra giustamente il trailer.

Non è finita qui: da qualche giorno Xbox Cloud Gaming consente di giocare in streaming anche i titoli acquistati, a prescindere dalla loro presenza o meno nel catalogo del Game Pass: una funzionalità che completa il servizio.