Xbox ha reso disponibile lo streaming dei giochi posseduti a tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate

Lo streaming dei giochi posseduti è ora disponibile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Si tratta di una funzionalità introdotta lo scorso novembre in versione beta, ma che ora è pronta a fare il proprio debutto ufficiale.

Una delle novità più significative dell'aggiornamento di aprile, lo streaming dei giochi posseduti cambia le carte in tavola per quanto concerne la piattaforma Xbox Cloud Gaming, limitata finora al catalogo del Game Pass e ora appunto estesa ai titoli acquistati.

Certo, la compatibilità non abbraccia ancora l'intera libreria di giochi disponibili su Xbox, ma la lista conta già oltre cento prodotti e include nomi come Assassin's Creed Shadows, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy e Kingdom Come: Deliverance 2.

Utilizzare la nuova funzionalità di streaming è molto semplice: basta accedere alla propria libreria di giochi posseduti e selezionare la voce "gioca con il Cloud Gaming".