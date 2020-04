GTA 6, ambientazione confermata su Instagram da Rockstar Games?

GTA 6 vedrà il ritorno di Vice City come ambientazione principale? Si tratta di un rumor che circola ormai da parecchio tempo e che Rockstar Games potrebbe aver confermato in una storia pubblicata su Instagram.

Nella situazione in cui ci troviamo, senza ancora alcun annuncio ufficiale riguardante l'uscita di Grand Theft Auto VI, è chiaro che qualsiasi mossa del team di sviluppo finirà sotto la lente d'ingrandimento alla ricerca di possibili indizi: alcune cose potrebbero essere del tutto casuali, altre magari no.

In questo caso il riferimento è a un'immagine che ieri Rockstar Games ha pubblicato sul celebre social network, con una foto d'archivio di LeBron James che parla al cellulare seduto sul divano, mentre davanti a lui c'è una copia di Grand Theft Auto: Vice City per PlayStation 2.

Non appena gli utenti hanno cominciato a speculare sul fatto che il post potesse in qualche modo essere collegato alle teorie di GTA 6, il team di sviluppo l'ha rimossa: un modo per nascondere la verità o per bloccare la nascita dell'ennesima teoria?

Di certo gli ultimi presunti leak sul possibile annuncio di Grand Theft Auto 6 si sono rivelati infondati, lasciando a bocca asciutta i tantissimi fan in attesa di notizie.