GTA 6 in uscita dopo PS5 e Xbox Series X, ma all'inizio solo su PS4 e Xbox One?

L'uscita di GTA 6 avverrà probabilmente dopo il lancio di PS5 e Xbox Series X, ma il nuovo episodio della serie Rockstar Games inizialmente non approderà sulle piattaforme next-gen: è la previsione effettuata Intrepid Capital, un'azienda che si occupa di stimare i movimenti delle società quotate in borsa.

Stando al report degli analisti di questa compagnia, stilato sulla base di quanto fatto da Rockstar Games negli scorsi anni, Grand Theft Auto VI arriverà nei negozi poco dopo il debutto di PlayStation 5 e Xbox Series X, nella fattispecie verso la fine del 2020 o l'inizio del 2021.

A sorpresa, tuttavia, il gioco non sarà inizialmente disponibile in versione next-gen, ma solo su PS4 e Xbox One, così da sfruttare l'ampia base installata delle due piattaforme ed eventualmente il mercato PC, di cui tuttavia non si fa menzione nel report.

La versione PS5 e Xbox Series X di GTA 6 naturalmente è in lavorazione e arriverà, ma solo fra il 2021 e il 2022: il tempo che le nuove console comincino a conquistarsi una fetta di mercato e che l'utenza comprenda il potenziale di una versione potenziata dell'esperienza, come accaduto anche per Grand Theft Auto V.