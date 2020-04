Dragon Ball, Bunny Bulma torna ad essere protagonista di un cosplay molto sexy

Non ci si stanca mai dei cosplay sexy a tema Dragon Ball, e oggi torniamo alla ribalta per mostrarvi ancora una volta la protagonista della scorsa settimana: Bunny Bulma. Si tratta di un personaggio del franchise di Akira Toriyama molto molto particolare, che comparve appena in una manciata di capitoli del manga ed episodi dell'anime.

La cosplayer Analu Sauceda ha realizzato un cosplay di Bunny Bulma tutt'altro che volgare, sprigionando così il suo amore per la prima serie Dragon Ball. Il lato ancora più curioso e simpatico della questione consiste nella presenza di un bambino, che naturalmente interpreta il piccolo Goku! A dire la verità in quell'arco narrativo della prima serie di Dragon Ball non ce lo ricordavamo così tanto bambino, ma va bene lo stesso.

Eccovi le immagini del sexy cosplay di Bunny Bulma in questione. Ricordiamo che negli ultimi giorni vi abbiamo proposto anche un cosplay di Chichi e uno di Nico Robin, crepi l'avarizia.