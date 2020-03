One Piece, Sexy Nico Robin si mostra in un nuovo cosplay

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con la rassegna dedicata ai cosplay più sexy del web. Questa volta al centro dell'attenzione tornano l'opera del mangaka Eiichiro Oda, cioè One Piece, e una delle sue principali protagonista, cioè Nico Robin della ciurma di Rufy Cappello di Paglia.

Ancora sexy Nico Robin dunque, così da proseguire su una linea inaugurata qualche giorno fa con il primo cosplay di Nico Robin: per qualche motivo il personaggio in questione è tenuto in grande considerazione nel mondo dei cosplayer. In particolare, l'artista Vilvarin Esgal ha scelto proprio Nico Robin come soggetto del suo ultimo progetto: e lei si dedica a questo settore in modo professionale, per lavoro. Da notare la realizzazione del costume in tutti i suoi dettagli, stivali e parrucca compresi.

Ecco qui le immagini del cosplay di sexy Nico Robin di cui vi abbiamo parlato finora: non sarà all'altezza del cosplay di Bunny Bulma, ma è pur sempre qualcosa. Fino a questo momento il personaggio in questione non ha combinato granché nell'arco narrativo di Wano di One Piece, ma ha ancora tutto il tempo per rivelarsi utile contro Kaido.