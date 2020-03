One Piece, Nico Robin protagonista di un cosplay super sexy

Per iniziare al meglio questa nuova giornata, è opportuno dare un'occhiata ad un nuovo cosplay super sexy, dedicato questa volta al mondo di One Piece, celeberrima opera del mangaka Eiichiro Oda. Lo sappiamo, di protagoniste affascinanti l'opera di Oda abbonda, ma oggi in particolare i riflettori punteranno su Nico Robin.

Infatti è proprio Nico Robin la protagonista di questo cosplay, realizzato in modo davvero fedele e notevole dalla cosplayer slayrizz, che alcuni già conosceranno nel settore per altri suoi lavori dedicati al mondo di One Piece. Il vestito in questione appartiene agli archi narrativi post salto temporale di One Piece, che abbiamo di recente recuperato anche per parlarvi dei pirati più forti del Nuovo Mondo di One Piece.

Ma bando alle ciance, eccovi le immagini del cosplay di Nico Robin: a voi i commenti. Vi sembra realizzato in modo accurato o si poteva fare di meglio? E la cosplayer ha le caratteristiche giuste, anche estetiche e fisiche, per impersonare al meglio l'eroina della ciurma di Rufy Cappello di Paglia?