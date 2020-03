Cyberpunk 2077, la NVIDIA RTX 2080 Ti Limited Edition in un video teardown

La NVIDIA RTX 2080 Ti Limited Edition griffata Cyberpunk 2077 è protagonista di un video realizzato dallo youtuber der8auer in cui la scheda video viene sottoposta a un teardown.

Estremamente rara, la GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition è stata prodotta in pochi esemplari e messa in palio in uno speciale concorso, dunque poterla vedere in maniera così approfondita non è cosa di tutti i giorni.

Si tratta di una scheda video dotata di sistema di dissipazione custom con doppia ventola, caratterizzata da un design futuristico e da abbinamenti cromatici che richiamano appunto quelli di Cyberpunk 2077.

Esattamente come per le altre RTX 2080 Ti, la scatola esterna e dunque l'apparato di raffreddamento può essere smontato ed eventualmente sostituito con soluzioni ancora più estreme, che però in questo caso avrebbero ben poco senso visto che si andrebbe a perdere la personalizzazione estetica.

Allo stesso modo, le frequenze di funzionamento della GPU possono essere sottoposte a overclock per spingerne ulteriormente le performance e raggiungere un'erogazione di potenza davvero straordinaria.