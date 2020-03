Vodafone, emergenza Coronavirus: come donare alla Croce Rossa con la campagna Insieme

Solitamente cerchiamo di non infastidire i nostri lettori con le notizie legate al mondo della telefonia, ma oggi faremo un'eccezione per una buona causa. Vodafone Italia sta raccogliendo donazioni destinate alla Croce Rossa, chiaramente legate all'emergenza del Coronavirus. In un periodo storico particolarmente buio, che costringe redazione, lettori e gran parte degli italiani in casa, è il momento di manifestare più che mai la propria solidarietà.

Se vi state chiedendo come donare alla Croce Rossa, la campagna Insieme di Vodafone Italia rappresenta una buona occasione. Basta inviare un SMS o chiamare da rete fissa al numero 45501, fino al prossimo 13 aprile 2020 (salvo proroghe, speriamo non ve ne sia bisogno). Chiunque potrà donare 2 euro (tramite SMS) oppure 5 o 10 euro tramite la telefonata da rete fissa, il numero è sempre lo stesso.

Nel video che riportiamo qui di seguito si cita anche l'iniziativa di Vodafone Italia a sostegno della Croce Rossa Italiana. Prima di salutarci ricordiamo almeno parte delle iniziative legate alla solidarietà digitale: Wind Tre ha donato 100 GIGA a tutti gli utenti, da utilizzare entro un mese dall'attivazione; iliad invece ha donato 10 GIGA agli utenti iliad voce, così come chiamate internazionali gratis verso determinati paesi.