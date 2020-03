One Piece, i dieci pirati più forti del Nuovo Mondo in una classifica

One Piece presenta un numero di personaggi davvero impressionante, una cifra esponenziale che è andata aumentando sin dall'ingresso della ciurma di Rufy Cappello di Paglia nel Nuovo Mondo, cioè nella seconda parte della Rotta Maggiore (dove risiedono anche i Quattro Imperatori). Ma quali sono i dieci pirati più forti del Nuovo Mondo?

La redazione CBR.com ha stilato una classifica, che ci sembra interessante da riportare come stimolo ad una conversazione costruttiva. Sia chiaro: qui non vige un rigidissimo scrupolo di esattezza, anche perché fino a questo momento non sono mostrate le taglie di tutti i pirati presenti in One Piece, e quelle mostrare o sono soggette a cambiamenti o comunque non equivalgono esattamente alla potenza del ricercato. Per esempio, alcuni di voi avrebbero gradito vedere Rufy Cappello di Paglia al primo o secondo posto, probabilmente, e invece lo ritroverete semplicemente al quinto, appena sopra a Katakuri.

Ecco insomma l'elenco con i dieci pirati più forti del Nuovo Mondo di One Piece. Cosa ne pensate della classifica? Fatecelo sapere nei commenti!

Edward Weevil (decimo posto)

King (nono posto)

Benn Beckman (ottavo posto)

Katakuri (settimo posto)

Rufy Cappello di Paglia (sesto posto)

Marco La Fenice (quinto posto)

Barbanera (quarto posto)

Shanks (terzo posto)

Kaido (secondo posto)

Big Mom (primo posto)