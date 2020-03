Fast & Furious Crossroads, il rinvio di Fast 9 ha reso 'incerto' il lancio del gioco

Il rinvio di Fast 9 ha reso 'incerta' l'uscita di Fast & Furious Crossroads, il gioco di corse sviluppato da Codemasters dedicato alle avventure di Dominic Toretto e soci.



Il coronavirus sta sconvolgendo le vite di molti e cancellato (perlomeno temporaneamente) alcune abitudini date per assodate: come andare al cinema. Per questo motivo alcuni produttori di Hollywood stanno rinviando l'uscita delle loro pellicole in attesa che le acque si calmino. Tra i film rinviati al 2021 c'è Fast 9, il nuovo capitolo della saga di Fast & Furious. Ecco il trailer di lancio di Fast 9.



Un rinvio che non ha solo rovinato i piani dei fan di Dominic Toretto, ma anche quelli di Codemasters. Il celebre sviluppatore di giochi di corse, infatti, doveva pubblicare Fast & Furious: Crossroads il prossimo 27 maggio 2020. Solo che il rinvio della pellicola ha tolto al gioco quel gancio necessario per fare potenzialmente bene al botteghino.



Questo perché, è vero che Fast & Furious Crossroads non è legato direttamente alla pellicola, ma il film nelle sale non avrebbe sicuramente guastato. Parlando con USGamer Codemasters ha detto che il lancio è "incerto" e che "nuovi annunci saranno fatti nelle prossime settimane per confermare la data di lancio". Per Bandai Namco sia Slightly Mad Studios che Codemasters procederanno con la chiusura dei lavori come previsto, ma adesso non è chiaro se poi terranno in ghiacciaia il gioco fino all'uscita del film.



Qualcuno aveva in previsione di comprarlo?