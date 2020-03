DOOM Eternal, id Software ha già idee per il prossimo progetto

Secondo Hugo Martin, il game director di DOOM Eternal, id Software ha già le idee chiare per il prossimo progetto della software house.



"Ci stiamo già concentrando su...non voglio dire la 'prossima cosa'," ha detto Martin ai microfoni di VGC. "Si tratterebbe di una risposta da PR perché non mi è consentito parlarne - ma abbiamo delle idee, questo è certo, e i DLC per DOOM Eternal."



"Sicuramente cerchiamo di creare sempre due soluzioni per le cose che pensiamo e parliamo sempre, perché non sai mai quando arriverà l'idea geniale e per questo prendiamo [sempre] nota", ha aggiunto Martin. "Manteniamo sempre vive quelle conversazioni e poi vediamo come va."



C'è da dire che prima, però, dovranno arrivare i DLC di DOOM Eternal, oltre che le operazioni di mantenimento e perfezionamento del codice.



DOOM Eternal arriverà il prossimo 20 marzo 2020 su PS4, Xbox One e PC. Più tardi arriverà su Nintendo Switch e la conversione stupirà, per id Software.