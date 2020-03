Pokémon GO: Genesect in arrivo, ma bisognerà pagare il biglietto

Pokémon GO, il titolo mobile sviluppato e pubblicato da Niantic Labs, sta per arricchirsi di un nuovo Pokémon Misterioso molto importante: Genesect, della Quinta Generazione di Unima. Peccato che per ottenerlo, almeno all'inizio, bisognerà pagare.

Genesect verrà rilasciato all'interno di Pokémon GO in occasione di un nuovo evento dedicato al suo tipo, l'Evento Coleottero. Quest'ultimo avrà luogo dal 20 marzo 2020 al 23 marzo 2020 successivo, dalle ore 22:00 del 20 alle 22:00 del 23 marzo, orario italiano locale. I giocatori che acquisteranno il biglietto di Genesect potranno ottenere in anticipo le sue missioni esclusive, e dunque catturarlo. Lo stesso verrà proposto al prezzo di 7,99 dollari + IVA (negli Stati Uniti); per il momento non è noto quanto costerà da noi. Una cosa simile era già avvenuta nel 2019, con l'evento dedicato a Regigigas.

Comunque, se non vorrete spendere questi soldi non sarete costretti a farlo. Infatti dopo l'evento Genesect arriverà anche nei Raid EX da aprile 2020, e quindi rispettando tutta la solita procedura sarà disponibile gratuitamente. Torneremo ad aggiornarvi non appena saremo in possesso di maggiori dettagli sull'Evento Coleottero e su Genesect; causa Coronavirus, per gli italiani sarà molto difficile goderselo appieno.