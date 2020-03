One Piece: Pirate Warriors 4, nuovo spot giapponese per il Musou di Bandai Namco

One Piece: Pirate Warriors 4 è protagonista di uno spettacolare spot giapponese che mostra nuovamente in azione lo spin-off action in stile Musou prodotto da Bandai Namco.



Caratterizzato dalla durata tradizionale di 30 secondi, il video presenta rapidamente il cast di One Piece: Pirate Warriors 4, fra personaggi giocabili e villain, nonché alcune delle ambientazioni che troveremo durante la campagna.



Chi conosce il sottogenere dei Musou sa perfettamente che il gioco offrirà un'esperienza frenetica e di grande impatto visivo, in cui dovremo affrontare centinaia di nemici contemporaneamente utilizzando combo e mosse speciali.



Gli eventi narrati nello story mode di One Piece: Pirate Warriors 4 ripercorrono l'intera saga di One Piece, portandoci a visitare gli scenari più affascinanti e a conoscere i personaggi più carismatici del manga creato da Eiichiro Oda.



Segui Rufy e i pirati di Cappello di paglia sin dall'inizio, nel loro viaggio attraverso una moltitudine di isole per trovare il famoso tesoro: lo One Piece. Gioca su alcune delle isole e degli ambienti più straordinari della storia di ONE PIECE e sfida nemici memorabili.



Scegli tra alcuni dei tuoi personaggi preferiti e affronta un gran numero di nemici ripercorrendo i momenti iconici dell'anime di One Piece.



Sviluppato dai maestri del genere d'azione musou, KOEI TECMO GAMES, ONE PIECE Pirate Warriors 4 unisce l'emozione di spazzare via orde di nemici con le divertenti ed energetiche personalità della serie One Piece.