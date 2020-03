iPhone, 14 feature nascoste per sfruttare al meglio i dispositivi iOS

Gli iPhone di Apple continuano ad aggiornarsi costantemente, e nel corso degli ultimi mesi hanno ottenuto tante nuove feature che forse neppure i rispettivi possessori conoscono bene. Ecco dunque un rapido articolo in cui vi parleremo di 14 feature nascoste (o poco visibili) che vi aiuteranno a sfruttare al meglio i dispositivi iOS. La maggior parte delle funzionalità in questione farà parte di iOS 13.

La ricarica ottimizzata della batteria evita che il telefono si ricarichi immediatamente al 100% per poi scaricarsi altrettanto rapidamente nelle ore seguenti. L'ottimizzazione della ricarica lascia l'iPhone all'80% durante la notte, e poi termina la ricarica del restante 20% poco prima che suoni la sveglia. Chiaramente tutte queste funzionalità verranno riprese anche su iPhone 12, il cui lancio è attualmente ancora previsto per l'autunno del 2020.

Un nuovo menù è ora presente su Safari (il web browser di Apple), accessibile dalla schermata principale in alto a destra. I tre puntini di questa Scroll Bar rivista vi permetteranno di gestire più rapidamente tutte le vostre preferenze.

La scansione dei documenti dall'app File è stata notevolmente potenziata: bastano pochi secondi per portarla a termine, e per poi esportare il PDF in questione oppure salvarlo online su iCloud. Buone notizie anche per la funzione di ricerca di iMessage, che ora funziona correttamente (anche con un menù visivamente rivisto).

Ancora, è possibile effettuare ricerche sul proprio iPhone utilizzando la voce: ciò evita di dover digitare ogni singola parola usando la tastiera a schermo. Non manca una certa attenzione alla privacy degli utenti, con la possibilità inedita di condividere foto con o senza fornire automaticamente le informazioni circa la posizione dell'utente.

Le funzioni inedite su iOS che permettono di sfruttare al meglio il proprio iPhone potrebbero continuare, con la possibilità di condividere foto su iCloud, nuovi indicatori per il volume del dispositivo, supporto Dual SIM per iMessage e FaceTime, poi ancora con la possibilità di disinstallare applicazioni dal menù degli aggiornamenti, di controllare l'iPad tramite mouse, di eliminare i limiti delle dimensioni delle applicazioni dalle impostazioni degli iPhone; ci sono infine un nuovo download manager per Safari, e la possibilità di effettuare screenshot "lunghi" delle proprie pagine web preferite.