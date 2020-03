Fortnite, sfide della Settimana 7 e 8 svelate dall'Aggiornamento 12.30

Ora che l'Aggiornamento 12.30 di Fortnite Capitolo 2 è finalmente disponibile, i dataminer e i leaker del Battle Royale di Epic Games sono chiaramente già all'opera per sviscerare per bene tutti i file di gioco presenti. E così facendo hanno scoperto anche, come prevedibile, tutte le nuove sfide della Settimana 7 e 8.

Va da sé che è opportuno conoscere in anticipo tutte le nuove missioni che gli sviluppatori di Epic Games proporranno nei prossimi 14 giorni, così di arrivare preparati ogni giovedì (giorno ufficiale del rilascio delle sfide). Ma prima di passare agli elenchi ricordiamo almeno che i dataminer hanno trovato tante nuove skin dell'Aggiornamento 12.30, e che le sfide di Fortnite delle prossime settimane potrebbero comunque cambiare all'ultimo momento.

Di seguito vi riportiamo tutte le sfide della Settimana 7 in un pratico elenco, fanno parte del set Avventura di Skye (prima parte). Queste sfide verranno rilasciate giovedì 2 aprile 2020.

Cerca dei forzieri nelle basi spia

Infliggi danni ai giocatori con un mitragliette o pistole

Contrassegna un oggetto non comune, raro ed epico

Raccogli 75 unità di ciascun materiale entro 60 secondi dopo l'atterraggio dal Bus della battaglia

Nasconditi in un cartone insidioso alla Fabbrica di scatole

Consuma oggetti da raccogliere a Foresta Frignante o Il Frutteto

Visita lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa

Fuggi da un caveau usando un passaggio segreto

Visita gli accampamento costieri di Skye

Tira vicino a te un giocatore o uno scagnozzo con una fiocina