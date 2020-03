Fortnite, tante nuove skin nell'Aggiornamento 12.30, le immagini

Con l'Aggiornamento 12.30 di Fortnite Capitolo 2 gli sviluppatori di Epic Games hanno introdotto all'interno del titolo una nuova serie di oggetti cosmetici inediti. In questo rapido articolo faremo il punto su tutte le nuove Skin, ma senza tralasciare gli altri contenuti.

Oltre ad un nuovo stile per la Skin di Deadpool, che finalmente sappiamo quando verrà rilasciata su Fortnite Capitolo 2, l'Aggiornamento 12.30 di oggi 31 marzo 2020 ha introdotto tra i file di gioco sette nuovi costumi. Si tratta di due skin epiche che verrannno proposte al prezzo di 1500 V-buck, quindici euro al cambio, una skin rara da 1200 V-buck (12 euro) e infine quattro skin non-comuni da 800 V-buck cadauna (8 euro). Trovate le immagini di tutti i costumi qui di seguito, in calce all'articolo.

Tra gli altri oggetti cosmetici secondari che arriveranno nel negozio di gioco o tramite missioni segnaliamo la presenza di diversi balletti, alcuni dorsi decorativi, quattro CD Musicali e quattro coperture. Tutti questi elementi di gioco debutteranno nel negozio di Epic Games nei prossimi giorni, presumibilmente come contenuti a pagamento in cambio di V-buck: vi terremo aggiornati.