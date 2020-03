Steam, Valve gestirà gli aggiornamenti in modo intelligente per non intasare la banda

In un recente post del blog di Steam, Valve ha annunciato che gestirà gli aggiornamenti automatici in modo più intelligente così da non intasare inutilmente la banda in un periodo come questo nel quale molte persone devono utilizzare la connessione per lavorare da casa.

Anche Valve, dopo Netflix, Amazon Prime e tanti altri provider video, ha deciso di prendere provvedimenti per provare a limitare la banda utilizzata "inutilmente" in questi giorni nei quali le infrastrutture di rete sono messe sotto stress da tutte le persone che sono costrette a casa e sfruttano (giustamente) la loro connessione per giocare online, guardare film o sentire musica.

Dato che la rete serve però anche a molti per lavorare da casa, il colosso di Bellevue ha deciso di gestire in maniera intelligente gli aggiornamenti automatici, in modo da programmare quelli non prioritari in momenti della giornata nei quali la rete è più scarica.

Tutti i giochi avviati negli ultimi 3 giorni saranno aggiornati normalmente. Per gli altri, invece, gli aggiornamenti saranno programmati più avanti, in momenti ritenuti più opportuni. Valve ci ricorda, comunque, che in ogni momento potete avviare o fermare un aggiornamento attraverso il Download Manager e che, come sempre, i giochi verranno aggiornati subito se avviati. Valve sta anche lavorando a soluzioni aggiuntive per contribuire al meglio alla situazione.

Inoltre tra le opzioni ci sono da sempre degli strumenti perfetti per adattare questa funzionalità alla vostre esigenze: si può programmare l'orario nel quale è possibile aggiornare un gioco così da evitare che l'update parta nel bel mezzo della giornata lavorativa, si può scegliere di non mantenere aggiornato un singolo gioco, si può limitare la banda consumata da Steam e si possono salvare i giochi su di un HDD esterno, così da evitare di scaricarli nuovamente per intero la volta successiva.

Degli accorgimenti piuttosto intelligenti, quindi, che non vanno a inficiare sulla qualità dell'esperienza, ma cercano di adattare il superfluo per dare meno fastidio possibile. E visto che Steam sta infrangendo ogni record di accessi, limitare la banda consumata non potrà che fare del bene alle reti di tutto il mondo.