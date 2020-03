Fortnite, Aggiornamento 12.30 in arrivo: server di Epic Games offline

Come segnalato da parecchi giocatori negli ultimi minuti, i server di Epic Games sono attualmente offline. Difatti è cominciata una manutenzione programmata su Fortnite Capitolo 2, finalizzata all'arrivo del nuovo Aggiornamento 12.30 già nella giornata di oggi, martedì 31 marzo 2020.

Non è chiaro quanto a lungo i server di gioco resteranno offline e disattivati, ma di certo per il momento vi sarà impossibile accedere a Fortnite Capitolo 2 da PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch o dispositivi mobile android e iOS. La situazione cambierà già nelle prossime ore, dopo che avrete messo in download l'Aggiornamento 12.30 per Salva il Mondo, Battaglia Reale e Modalità Creativa (è un update unico). Speriamo che non tutti i giocatori italiani lo facciano contemporaneamente, o congestioneranno nuovamente la rete a causa di Fortnite.

Per quanto riguarda i contenuti dell'Aggiornamento 12.30 di Fortnite Capitolo 2, chiaramente verranno introdotte nuove skin inedite da acquistare nel negozio di gioco, ma non sono da escludere cambiamenti per la mappa o modalità inedite per Battaglia Reale, né l'arrivo di nuove armi. Vi terremo aggiornati non appena saremo in possesso di maggiori dettagli, dunque restate sulle nostre pagine.