OnePlus 8 e Pro: evento ufficiale il 14 aprile 2020 online, come seguirlo

Siamo di nuovo in quel periodo dell'anno in cui la società OnePlus mostra al mondo i suoi nuovi smartphone android top di gamma, per poi rilasciarli l'autunno successivo. Questo volta toccherà a OnePlus 8 e 8 Pro: finalmente sappiamo quando si terrà l'evento di presentazione ufficiale, e soprattutto dove.

OnePlus mostrerà al mondo OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro il prossimo 14 aprile 2020. L'evento ufficiale verrà trasmesso online sui canali social ufficiali della società, dunque se vi state chiedendo come seguirlo online molto semplicemente dovrete fare riferimento alla pagina Facebook e Twitter di OnePlus; comunque provvederemo a ricordarvelo a tempo debito.

I nuovi smartphone android di OnePlus supporteranno per la prima volta la tecnologia 5G, e di conseguenza il prezzo di lancio sarà ritoccato verso l'alto. A confermalo è Pete Lau, cofondatore della compagnia "Abbiamo sempre avuto una posizione rilevante nel creare i migliori prodotti al miglior prezzo. La nuova tecnologia 5G aggiunge dei costi, di conseguenza i prezzi aumenteranno rispetto a quelli dei prodotti 4G". I dettagli specifici del dispositivo, comunque, restano almeno per il momento ignoti.

Qui di seguito vi lasciamo il primo teaser trailer dell'evento dedicato a OnePlus 8 e 8 Pro. Cosa vi aspettate dal nuovo smartphone android della compagnia? Lo acquisterete?

Just got the email - The OnePlus 8 unveiling live stream will be April 14th 👀 pic.twitter.com/nPz9boDGwU — Marques Brownlee (@MKBHD) March 30, 2020