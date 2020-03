OnePlus 8 Pro avvistato in mano a Robert Downey Jr, Iron Man ha lo smartphone in anteprima

OnePlus 8 deve essere ancora presentato in via ufficiale dalla compagnia, ma a quanto pare c'è qualcuno che ha già lo smartphone disponibile, anche se non si tratta proprio di un "qualcuno" qualsiasi, essendo Robert Downey Jr.



L'attore che interpreta Iron Man è stato infatti avvistato con quello che sembra proprio un OnePlus 8 Pro stretto in meno, in alcune foto scattate in quel di Hollywood. Non è facile farsi un'idea precisa ma la particolare conformazione delle fotocamere sulla parte posteriore dello smartphone misterioso sembra proprio indicare che si tratti del nuovo top di gamma di OnePlus.



È possibile che una super star come Robert Downey Jr. possa aver ottenuto il nuovo smartphone in anticipo, d'altra parte il lancio della nuova linea dovrebbe essere ormai vicino.



Quanto emerso finora parla di tre modelli per OnePlus 8, ovvero lo standard, il Pro e anche il Lite, con la versione superiore che dovrebbe basarsi su chi Snapdragon 865, display con 120Hz di refresh rate e connettività 5G, forse anche ricarica wireless, ma dobbiamo attendere informazioni ufficiali per le conferme.



Specifiche e prezzi svelati da un leak per OnePlus 8 Pro e Lite sono stati comunque riportati qualche settimana fa, mentre su GeekBench erano emerse due varianti già un mese fa, a questo punto dovremmo essere vicini alla presentazione da parte della compagnia.