Giochi gratis MS-DOS online con Internet Archive: l'occasione giusta per riscoprire i grandi classici

Se siete alla ricerca di giochi gratis, in questi giorni di reclusione forzata in casa, potrebbe esserci il tempo per riscoprire il catalogo di titoli classici MS-DOS disponibile su Internet Archive, che racchiude migliaia di titoli facilmente raggiungibili sul portale.



Internet Archive è un'ampia iniziativa che punta alla preservazione di vari contenuti multimediali attraverso un archivio digitale in costante espansione e tra i prodotti presenti ci sono anche molti videogiochi.



Si tratta di una libreria non-profit contenente milioni di libri, film, software, musica, siti internet e molto altro, tutti consultabili e fruibili gratuitamente, in base allo statuto stesso dell'iniziativa.



I giochi MS-DOS presenti sono tutti dunque abandonware o comunque titoli i cui copyright sono scaduti o sono stati concessi con licenza freeware o shareware al pubblico. In particolare, il catalogo dei giochi ha ricevuto una notevole iniezione di contenuti con 2.500 giochi DOS aggiunti in forma giocabile lo scorso ottobre, tra i quali molti classici.



Insomma, non si tratta di una novità ma in questo periodo può tornare particolarmente utile ricordare che esiste una tale risorsa ricca di giochi ancora perfettamente godibili e raggiungibili in maniera completamente gratuita, a questo indirizzo.



Tra I classici ricordiamo The Oregon Trail, Dune 2, Prince of Persia, SimCity, Bust-A-Move, Aladdin, Indiana Jones and the Last Crusate, Maniac Mansion, Doom 2 e tantissimi altri, non vi resta dunque che dirigervi a questo indirizzo e iniziare a giocare.



Tra le altre iniziative che possono tornare particolarmente utili per passare il tempo in casa in questo periodo, ricordiamo anche quella dei Giochi gratis per il coronavirus da parte di Matteo Sciutteri.