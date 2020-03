Gamescom 2020, nonostante il Coronavirus si va avanti: aperta la vendita dei biglietti

La Gamescom 2020 ha tutta l'intenzione di andare avanti, nonostante l'attuale crisi causata dal Coronavirus, con l'organizzazione della maggiore fiera videoludica europea che ha aperto la vendita dei biglietti proprio nelle ore scorse.



Ovviamente non c'è ancora la certezza assoluta che l'evento si tenga in maniera regolare, ma per il momento sembra proprio che la Koelnmesse di Colonia abbia tutte le intenzioni di mantenere i programmi stabiliti e di non cancellare la Gamescom 2020, data l'attuale situazione.



Sul sito ufficiale della fiera, l'organizzazione scrive che "La situazione è tenuta in serie considerazione, perché la salute di tutti i partecipanti alla fiera è fondamentale", ma non c'è ancora una decisione drastica per il momento, come quella effettuata con la cancellazione dell'E3 2020.



"Per ogni singolo evento, valuteremo le raccomandazioni delle autorità responsabili riguardanti le occasioni maggiori e, in precedenza, prenderemo le nostre decisione dopo attenta considerazione. A questo riguardo, i preparativi per i prossimi eventi a Colonia stanno continuando come pianificato per il momento".



Sul sito viene inoltre riferito che tutti gli ambienti saranno opportunamente sanificati per evitare eventuali contagi o contaminazioni e che personale medico sarà ampiamente presente all'evento.



Insomma, l'idea è che l'organizzazione punti a una soluzione della crisi Coronavirus da qui ad agosto, mantenendo dunque in programma la Gamescom 2020 dal 25 al 29 agosto 2020, come precedentemente stabilito. Tra l'altro, nei giorni scorsi Nintendo e Microsoft hanno confermato la loro presenza alla fiera, al contrario di Sony.