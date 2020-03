Nioh 2 - Guida ai Kodama

Piccoli, verdi e tanto schivi quanto benevoli, i Kodama sono spiriti della natura che già una volta hanno aiutato William Adams nel corso del suo viaggio durante l'originale Nioh. Una presenza immancabile, la loro, che torna a farci compagnia anche in Nioh 2 spingendoci a cercarli per poter ricevere la loro benedizione ed essere almeno un po' più agevolati nella nostra lunga missione. Trovarli tutti non è troppo complicato, potendo usufruire dell'abilità speciale "Percezione Kodama" sia grazie a specifici oggetti di supporto sia tramite i nuclei d'anima: essendo però entrambe le soluzioni dettate dal caso, ossia dovete avere la fortuna di trovare il nucleo o l'equipaggiamento che lo supporta (tutt'al più cercare di ottenerlo tramite fabbro), abbiamo preparato diverse videoguide che vi indicheranno dove trovarli. Capitolo per capitolo, missione per missione, nella nostra guida ai Kodama scoprite dove si sono smarrite tutte e centocinquanta queste creaturine. Ricordatevi soprattutto che la loro benedizione vale solo nel capitolo in cui li avete trovati: significa che passando alla sezione di storia successiva dovrete iniziare la ricerca da capo per ottenere e rafforzare ancora una volta la benedizione desiderata. Ci sono esattamente venticinque Kodama in ciascun capitolo, non potete sbagliare, e la maggior parte si trova nelle tre missioni principali: a volte potrebbe capitare di doverne cercare qualcuno anche nelle secondarie.