Gamescom 2020, Nintendo e Microsoft ci saranno, Sony no

L'organizzazione della Gamescom 2020 ha pubblicato l'elenco dei primi espositori che hanno confermato la loro presenza, tra i quali Nintendo e Microsoft. Come potete leggere da soli scorrendo i vari nomi, Sony sarà assente anche da questa edizione, a meno di un ripensamento tardivo.



Qualcuno spera che possa Sony annunciare di esserci in un secondo momento, ma è più probabile, viste le recenti scelte fatte per l'E3 e altri e eventi, che non andrà a Colonia nemmeno quest'anno, nonostante l'approssimarsi del lancio di PS5, la sua nuova console. Il problema, per alcuni, è che ancora non sono stati annunciati eventi alternativi. Sicuramente ci saranno, ma questa sospensione sta creando qualche malumore, nonostante l'entusiasmo per ogni segno della next-gen, come quello avuto di fronte al logo della console, svelato al CES 2020.



Comunque sia, leggiamo l'elenco dei primi espositori che hanno confermato la loro presenza alla Gamescom 2020:

Astragon Entertainment

Bandai Namco Entertainment

Bethesda Softworks

Capcom Entertainment

CD Projekt RED

Electronic Arts

ESL Gaming

Kalypso Media

Koch Media

MediaMarkt

Microsoft / Xbox

My.com

NCSOFT

Nintendo

Sega

THQ Nordic

Twitch

Ubisoft

Wargaming

Alternate

Aorus (Gigabyte)

BenQ

Caseking

Corsair

Kingston Technology

Medion

Omen

Samsung

Trust