Valve Index tornerà presto disponibile, ecco quando

Presto il Valve Index, il visore VR di Valve, tornerà disponibile all'acquisto. I tanto attesi rifornimenti arriveranno il 9 marzo 2020 e riguarderanno l'intera gamma di accessori collegata. Quindi si potrà acquistare il singolo visore, da 539€, fino al kit completo da 1.079€ che comprende anche i controller e due stazioni base.



Come annunciato presentando il gioco, acquistando un Valve Index si otterrà una copia digitale di Half-Life: Alyx, il nuovo capitolo della saga di Valve in uscita il 23 marzo 2020. Il nostro consiglio è di non esitare ad acquistarlo, se siete interessati ad entrare nel mondo della realtà virtuale con il miglior visore sul mercato, anche perché è probabile che le scorte siano limitate a causa del rallentamento della produzione dovuto al coronavirus.



Se vi interessa saperne di più su Half-Life: Alyx, leggete la nostra recente anteprima dedicata al gioco. Considerate che per giocarci non serve avere necessariamente un Valve Index, ma bastano anche altri visori come l'HTC Vive, l'Oculus Rift e il Windows Mix Reality. Comunque sia, il bundle è valido solo con il visore di Valve.