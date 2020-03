Microsoft Flight Simulator: nuove immagini spacca mascella dagli sviluppatori

Gli sviluppatori hanno pubblicato alcune nuove immagini di Microsoft Flight Simulator che sono davvero da spacca mascella. Sono tratti dalla versione alpha e sono stati inclusi nell'ultimo post ufficiale di aggiornamento sullo sviluppo.



Il livello di dettaglio di alcuni paesaggi è davvero fenomenale e non esitiamo ad affermare che in alcuni casi ci troviamo di fronte a qualcosa che se non è fotorealistico poco ci manca. Da notare anche la perfezione dei modelli degli aeroplani, fedelissimi a quelli reali. Viene quasi voglia di comprarsi una cloche.



Microsoft Flight Simulator è il gioco che non ti aspetti: un simulatore di volo non militare tripla A nel 2020 che mostra una cura incredibile in ogni suo aspetto. Sicuramente si tratta di un prodotto di nicchia, ma proprio per questo appare ancora più incredibile.



Da notare che l'ultimo aggiornamento sullo sviluppo è stato dedicato in particolare alla preoccupazione per il diffondersi dell'epidemia di coronavirus. Sostanzialmente la situazione di crisi ridurrà la frequenza degli aggiornamenti per evitare rischi al team.



Per il resto vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è in sviluppo per PC, Xbox Series X e Xbox One.