Twitch, streamer bannato per aver sparato durante una live

Twitch ha bannato lo streamer Carl Riemer, conosciuto come soarcarl, per aver sparato con una pistola vera durante una sua live. Il genio non lo ha fatto in un poligono di tiro o all'aperto, ma nella sua postazione da gioco, colpendo un bicchiere metallico pieno di GFuel, una bevanda per esportivi che evidentemente non aiuta a sviluppare l'ecervello. Non c'è nemmeno da specificare quanto il suo gesto sia stato rischioso: il proiettile poteva rimbalzare e colpirlo, ferendolo gravemente o uccidendolo. Oppure poteva colpire qualche apparecchio elettronico, causando un incendio.



Stando a quanto spiegato da Stephen @ Home su Twitter, il problema in questo caso è che probabilmente Riemer non voleva nemmeno sparare, ma stava provando a scaricare la canna dell'arma. Avendo però lasciato il caricatore montato, ha finito per ricaricarla in automatico.



Fortunatamente Riemer si è reso perfettamente conto di quanto ha fatto e ha pubblicato su Twitter un video di scuse pubbliche in cui invita a non imitare il suo gesto: "Non imitatemi. Mai. La mia vita era perfetta e un errore ha rovinato tutto ciò che ho costruito negli ultimi anni. Non so esprimere a parole quanto sono dispiaciuto e quanto pericoloso sia quello che ho fatto l'altra notte."



Twitch ci ha abituato a comportamenti estremi degli streamer per raccattare un po' di seguaci. Ad esempio la streamer Amouranth è stata scambiata per una prostituta durante una sua live IRL (in real life), mentre Alinity Divine ha lasciato la webcam accesa mentre si fotografava le natiche. Questa però è la prima volta che uno streamer rischia di impallinarsi con un'arma da fuoco vera.

For those of you who may not understand firearms, he was trying to unload a bullet from being in the chamber by racking the slide. You can see a round exit the ejection port.



But he left the magazine in the magazine well, so he simply loaded another round. https://t.co/Fite7TyzLo — Stephen @ Home (@ShanghaiSix) March 5, 2020

Don't do what I did. Ever. Literally everything was going perfectly in life and one mistake ruined everything I've been doing for year. I cannot put into words how sorry I am and how dangerous what I did last night was. pic.twitter.com/O781ecXxJN — Carl Riemer (@SoaRCarl_) March 5, 2020