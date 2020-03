Xbox One, AMD ha svelato quanto ha venduto la console di Microsoft

Quanto ha venduto Xbox One? A svelarlo, almeno in parte, è stata AMD durante una conferenza, come riportato su Twitter da Tom Warren. Il giornalista di The Verge ha pubblicato su Twitter una slide di AMD in cui viene riportato un dato generico generico quanto interessante: tra il 2013, anno di lancio della generazione attuale, e il 2020 sono state vendute più di 150 milioni di console con montati chip AMD.



Considerando che Sony ha svelato al CES 2020 di aver venduto 106 milioni di PS4, le unità restanti, ossia più di 44 milioni, sono Xbox One. Non conoscendo il margine di approssimazione utilizzato da AMD, è impossibile dire se il venduto di Xbox One si avvicini a quota 50 milioni o se sia ancora distante dal raggiungerla.



Milione più, milione meno, il dato è comunque interessante, visto che Microsoft non svela più da anni quante console ha venduto. Oltretutto si tratta di un dato ufficiale di un produttore hardware che ha rapporti diretti con la casa di Redmond, quindi è considerabile più che affidabile.



Del resto non sono numeri che stupiscono. Che PS4 avesse venduto molto di più di Xbox One era chiaro ormai da anni, come dovrebbe essere ormai chiaro il tentativo di Microsoft di emanciparsi dall'hardware puntando tutto su servizi come Xbox Game Pass, di cui invece si conoscono abbastanza bene i numeri, effettuato proprio per via dei risultati di Xbox One.

AMD says 150+ million game consoles sold between 2013 and 2020. Sony revealed 106 million PlayStation 4 sales at CES, so that means Xbox One is around 50 million pic.twitter.com/AlKYtf0a9D — Tom Warren (@tomwarren) March 5, 2020