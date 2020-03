Control: DLC The Foundation e miglioramenti per mappa e gameplay a marzo 2020

Control sta per ricevere interessanti aggiornamenti per marzo 2020 in termini di nuovi contenuti con il DLC The Foundation e miglioramenti applicati alle caratteristiche anche del gioco principale, in attesa di una data d'uscita precisa ma previsti comunque per questo mese.



Tomas Puha, addetto alle comunicazioni di Remedy Entertainment, ha riferito infatti che il DLC The Foundation, già annunciato nella roadmap dell'action adventure in terza persona del team finlandese, arriverà nel corso del mese su PC, PS4 e Xbox One, ma arriveranno anche altri aggiornamenti insieme all'espansione, facente parte del Season Pass.



In particolare, sono previste modifiche importanti al gioco principale che dovrebbero migliorarne il gameplay e la fruizione in generale, come un'evoluzione sostanziale alla mappa e altre modifiche che a quanto pare sono state particolarmente richieste dalla community.



Non ci sono ancora date precise per queste novità su Control, ma Puha ha assicurato che arriveranno tra poco e che ulteriori informazioni verranno pubblicate nei prossimi giorni. The Foundation, in particolare, è la prima espansione di dimensioni maggiori per Control e segue l'uscita della modalità Expeditions avvenuta a dicembre. Nel nuovo DLC vediamo Jesse Faden scendere sotto il Bureau per rimettere ordine nella Oldest House.



Ricordiamo, peraltro, che Control è stato inserito nei giochi di marzo di PlayStation Now insieme a Shadow of the Tomb Raider.





The Foundation is coming this month, we will show and talk about it soon. @ControlRemedy will also get is March update with that which will have things like an improved map and some other requested quality of life improvements. Bummed about not going to GDC and SXSW tho 😭 — Thomas Puha (@RiotRMD) March 5, 2020