The Last of Us, serie TV: l'orientamento sessuale di Ellie non verrà modificato

The Last of Us diventerà una serie TV prodotta da HBO, la notizia è solo di ieri sera ma ha già fatto il giro del mondo, scatenato gioia e reazioni assortite ovunque e ha le prime precisazioni e dichiarazioni aggiuntive da parte dei responsabili, come questa prevedibile riguardante l'orientamento sessuale di Ellie, la protagonista.



Come è ormai noto, Ellie è gay: la questione era solo accennata nel primo gioco, propriamente presentata all'interno del primo DLC Left Behind e sembra essere a questo punto un elemento fondamentale nella narrazione di The Last of Us 2, considerando che fin dai primi materiali e video rilasciati da Naughty Dog la sessualità di Ellie è stata messa in primo piano.



D'altra parte, in una storia costruita sulle emozioni e i sentimenti contrastanti, fra odio e amore estremo, le relazioni della protagonista sarebbero dovute venire fuori con forza in The Last of Us 2, visto lo stile tipico della serie.



Ovviamente, sono partiti subito i dubbi e le paure sulle eventuali modifiche o sulla ricerca di "normalizzazione" della sessualità di Ellie all'interno di un medium diffuso come una serie TV, ma Craig Mazin, responsabile del progetto e autore della celebre mini-serie Chernobyl, ha tranquillizzato tutti assicurando che tale aspetto non verrà cambiato.



D'altra parte, con HBO non c'era più di tanto da temere, ma i fan di Ellie e di The Last of Us saranno felici di sapere che Craig Mazin ha dato la sua parola su questo importante aspetto della serie, come possiamo vedere nello scambio di tweet riportato qui sotto.



Per chi non avesse seguito la questione, è di ieri sera la notizia che HBO sta lavorando alla serie televisiva di The Last of Us.





You have my word. — Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020