Fortnite: Asso Alpino e Stella del Freestyle nel negozio del 6 marzo 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è ora disponibile: diamo dunque un'occhiata a tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi previsti dagli sviluppatori di Epic Games nella giornata di oggi, 6 marzo 2020.

Nel negozio di Fortnite di oggi tornano dopo parecchio tempo le Skin del Set Sci Invernale, come Asso Alpino e Stella del Freestyle. Ciascuno di questi costumi viene proposto al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio, e potrete scegliere tra tantissime varianti e alternative. Un contenuto inedito del negozio è invece Stelle Contente, proposto a 500 V-buck (circa 5 euro al cambio). I balletti in evidenza di oggi sono poi Electro Swing e Anche Ballerine. Un venerdì piuttosto moscio per il Battle Royale di Epic Games: per i contenuti mai visti prima a quanto pare bisognerà attendere la giornata di domani, e più in generale il fine settimana.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, venerdì 6 marzo 2020, con rispettivi prezzi. E vi ricordiamo che le sfide Prova di Nitroglicerina sono ora disponibili per il completamento.

Asso Alpino (Costume) - 1500 V-buck

Stella del Freestyle (Costume) - 1500 V-buck

Swift (Costume) - 1200 V-buck

Miss Volée (Costume) - 1200 V-buck

Verge (Costume) - 800 V-buck

Stivale da sci (Strumento raccolta) - 500 V-buck

Stelle Contente (Copertura) - 500 V-buck

Electro Swing (Emote) - 500 V-buck

Anche ballerine (Emote) - 200 V-buck