Pokimane rimane su Twitch: firmato un ricco contratto che lega la celebre streamer alla piattaforma

Pokimane è diventata ormai una delle star assolute di Twitch e la compagnia ha deciso di blindarla, proponendole un ricco contratto con accordo per "più anni" in grado di legarla in maniera esclusiva alla piattaforma streaming.



Imane "Pokimane" Anys è la streamer donna più seguita al momento su Twitch, con 3,9 milioni di follower, dunque rappresenta indubbiamente un grosso tesoro per la piattaforma controllata da Amazon, da preservare considerando la fluidità dimostrata di recente anche da questo ambito dell'intrattenimento, con numerosi passaggi da una piattaforma all'altra di varie personalità importanti.



"Da quando ho iniziato la mia carriera nel gaming su Twitch sei anni fa, la piattaforma mi ha dato una tale incredibile opportunità di creare contenuti e connettermi con le persone in giro per il mondo", ha affermato Pokimane. "La community di streamer su Twitch, così come la community che abbiamo costruito nel mio canale, significano tanto per me. Voglio continuare ad avere un impatto nel mondo del streaming live e credo davvero che non ci sia altro posto con un'infrastruttura e degli strumenti che mi consentano di farlo come questo".



Insomma, una vera e propria dichiarazione d'amore di Pokimane per Twitch, dettata indubbiamente dagli anni passati all'interno della piattaforma che l'ha resa celebre ma viene da pensare anche alle cifre che potrebbero essere contenute nel contratto in termini di quantità di denaro, ancora non rese pubbliche e che forse non verranno mai svelate.



I contratti tra piattaforme e creatori di contenuti sono ormai all'ordine del giorno, così come i nuovi accordi che portano gli streamer a passare da una compagnia all'altra, come successo nel famoso caso di Ninja da Twitch a Mixer e vari altri.



Come Ninja, Pokimane ha legato la sua carriera su Twitch soprattutto a Fortnite, dove ha ottenuto anche un balletto ufficiale all'interno del negozio in game.