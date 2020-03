Half-Life: Alyx, l'anteprima sui nuovi filmati di gameplay

Half-Life: Alyx è un titolo VR fino al midollo e sembra essere quello che sfrutta meglio questa tecnologia in senso assoluto. Il problema non è quindi nella difficoltà del port, ma nella grammatica che muove il gioco stesso, fondamentalmente diversa da quella di un titolo piatto, per dirla come gli appassionati di visori VR. Proviamo a spiegarci con un esempio banalissimo.

Half-Life: Alyx rischia di essere uno dei giochi più belli e innovativi di sempre, ma giocato solo da un ristretto numero di persone, a causa del requisito obbligatorio di avere un visore VR per fruirlo. La nostra non vuole essere una recriminazione. Anzi, dopo aver visto il gioco in azione negli ultimi filmati di gameplay pubblicati online da Valve possiamo dire senza tema di smentita che non ha alcun senso chiedere una versione normale del gioco.

Gameplay unico

Nei filmati possiamo vedere Alyx / il giocatore rimuovere delle assi che sbarrano dei passaggi. In un normale videogioco in prima persona farlo richiederebbe semplicemente di estrarre un'arma e colpire le assi, oppure di premere il tasto interazione e vedere il nostro personaggio sgombrare la strada in automatico. Magari per sottolineare lo sforzo, il controller potrebbe vibrare, nel caso se ne utilizzi uno, ma è tutto qui. La verità è che quasi non ci accorgeremmo di quel che stiamo facendo tanto siamo abituati a farlo. In termini strettamente comunicativi, il giocatore percepirebbe le assi come un ostacolo banale da superare e allo stesso tempo come un segnale inconscio di essere sulla strada giusta (o di aver trovato qualcosa, nel caso siano messe a proteggere un qualche segreto).

In Half-Life: Alyx quelle assi sono tutt'altra cosa. Il giocatore può si spaccarle, ma può anche rimuoverle una a una mimando i gesti che compierebbe nella realtà. L'ostacolo è comunque molto blando, ma l'interazione è profondamente diversa e nuova rispetto a ciò a cui siamo abituati.



La VR permette quindi al titolo di Valve di parlare un linguaggio inedito rispetto a quello dell'FPS medio giocato con il controller o con mouse e tastiera. La traduzione dalla VR alla visione flat è possibile, ma quello che con un visore indosso viviamo come un momento inedito, una vera e propria rivoluzione del concetto di interazione ambientale, quando tradotto diventerebbe qualcosa cui siamo abituati dagli albori dei videogiochi in prima persona, ossia perderebbe tutta la sua bellezza, rendendo la nostra attenzione verso l'atto stesso molto meno vitale. Certo, al centesimo passaggio con assi lo stupore cesserà anche giocando in VR, ma non è questo il punto, perché quando accadrà significherà che avremo imparato a comprendere il nuovo linguaggio e le sue potenzialità. Si tratta di un processo inevitabile.



Il "salto in avanti" è visibile in molti momenti dei video, in cui ogni gesto compiuto dal giocatore sembra qualcosa di quasi miracoloso, addirittura scriptato (se non si conosce il funzionamento della VR). Anche solo sparare a un headcrab ci consentirà di far entrare in gioco il nostro intero corpo, con tutto ciò che ne consegue in termini di immedesimazione.

Possiamo quindi vedere Alyx afferrare oggetti e lanciarli, andare in copertura seguendo i movimenti del giocatore, aprire contenitori con le mani virtuali, usare lo sportello di un'auto come copertura tenendolo con una mano mentre con l'altra spara, raccogliere granate al volo per rilanciarle ai combine e compiere tutta una serie di altri gesti che ci entusiasma anche solo immaginare di eseguire direttamente, per il semplice fatto che ne percepiamo la diversità rispetto alla norma.