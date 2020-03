Knighthood, la recensione

Dopo quasi due anni in soft-launch, l'RPG fantasy di King arriva in forma definitiva e ci troviamo dunque di fronte alla recensione di Knighthood, in cui si spiega che le aspettative per il gioco erano in buona parte ben riposte. Prima di tutto c'è da fare una premessa: si tratta di un altro RPG mobile free-to-play con microtransazioni ed elementi che possono essere ricondotti alla meccanica gacha, per di più sviluppato da un colosso del mobile gaming dalla monetizzazione facile come King. Conoscendo un po' l'ambiente e il genere in questione, c'è da essere super sospettosi su questo gioco, ed è dunque con grande sorpresa che scopriamo come invece Knighthood funzioni decisamente bene e possa attirare anche coloro che non possono più sentire nemmeno l'odore degli RPG mobile di tale tipo. Questo perché, in effetti, si tratta di un gioco che nell'insieme può essere considerato decisamente diverso dallo standard dei giochi di ruolo visti su smartphone di questi tempi, dimostrando un notevole studio effettuato sul game design e sulle meccaniche progressive che spingono a legarci a questo tipo di gameplay.





Nel ruolo di un novello Rage Knight, o Cavaliere della Furia, veniamo indirizzati verso l'arte del combattimento da un guerriero veterano che ci lancia nella grande avventura di salvare il mondo conosciuto dalla minaccia di un potere oscuro, che ha corrotto anche grandi cavalieri un tempo valorosi. Non c'è molto spazio per la storia in Knighthood, perché sostanzialmente si tratta di avanzare di battaglia in battaglia aprendo nuove strade sulla mappa e raggiungendo altre ambientazioni, tutto inserito in una progressione costante che si riflette nell'aumento dei livelli di esperienza, del prestigio e potere di armi e armature e nella rarità e potenza degli eroi alleati che possiamo schierare al nostro fianco. Tuttavia, questa insistenza sui combattimenti, sul loot e sull'aumento di statistiche funziona, perché è inserita in una struttura di gioco che è meccanica ma non troppo meccanicistica, lasciando spazio anche al giocatore e alle sue scelte nel sistema di combattimento e nella gestione dei personaggi. C'è un momento in cui ci si trova a sbattere contro il muro delle microtransazioni, in particolare a causa della stamina che a lungo andare diventa un problema quando le missioni cominciano a richiedere molti punti energia, ma se si riesce a dosare le partite e non farsi prendere troppo dalla competizione in PvP, è possibile affrontare il gioco senza l'assillo dei pagamenti aggiuntivi.



La prima cosa che colpisce in Knighthood è la sua caratterizzazione grafica, con uno stile pseudo low-poly estremamente pulito e coerente, che ricorda in qualche modo Ashen, anche se qui è tutto molto più dettagliato e soprattutto dotato di una cerca vena quasi umoristica nella stilizzazione cartoonesca. È comunque evidente come il valore della produzione sia notevole, per un gioco su cui King ha voluto investire in maniera importante. Siamo ben al di sopra dello standard medio delle produzioni mobile, come direzione artistica e coerenza stilistica, elementi che non fanno che incrementare l'attrattiva per questo titolo. Il risvolto della medaglia, con una realizzazione tecnica di questo calibro, è il fatto che gli smartphone tendono ad andare sotto sforzo, scaldandosi e consumando notevolmente la batteria.