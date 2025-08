MediaTek Dimensity 9500, prestazioni top per GPU e ray tracing, secondo alcune indiscrezioni

Il Dimensity 9500 sarà il prossimo chip top di gamma di MediaTek e, secondo alcune indiscrezioni, le prestazioni dovrebbero migliorare nettamente. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con le pinze, oltre al fatto che ora come ora è impossibile trarre delle conclusioni definitive, dato che le prestazioni ed eventuali miglioramenti dipendono da diversi fattori, nel caso dei benchmark. Scopriamo quindi i primi dettagli in merito.

Prestazioni migliorate e consumi ridotti Le informazioni arrivano dal leaker @UniverseIce, fonte piuttosto attendibile che in passato ha rivelato informazioni veritiere. Il post condiviso su X non svela troppi dettagli in merito, ma si parla di un miglioramento evidente. Sembra infatti che ci sia un incremento dell'efficienza energetica di oltre il 40% rispetto al modello precedente. Le prestazioni del ray tracing sono aumentate di oltre il 40%, secondo il leaker, mentre i frame rate dovrebbero superare i 100 FPS per quanto concerne l'esperienza mobile. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Inoltre, MediaTek sfrutterà l'ultima GPU di Arm, dal nome in codice Drage. Il Dimensity 9500 dovrebbe essere equipaggiato nuovamente con una CPU "All-Big Cores", con una configurazione basata su 1 Cortex-X930 "Ultra", 3 Cortex-A Series intermedi e 3 Cortex-X9 Series ad alta potenza. Il firmware di Samsung Galaxy S26 Ultra conferma ancora il chip Snapdragon 8 Elite 2