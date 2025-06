Dimensity 9500: ecco i primi benchmark del SoC top di gamma di MediaTek

Come al solito, però, rimane fondamentale approcciare questi primi dati con cautela, poiché spesso le prime esecuzioni non riflettono il pieno potenziale del prodotto finale. L'aspetto più sorprendente di questi ultimi benchmark risiede poi nel fatto che non sono stati forniti i tradizionali punteggi single-core e multi-core, ma piuttosto un'occhiata al punteggio OpenCL, focalizzato sulle capacità di calcolo parallelo della GPU.

I primi benchmark del MediaTek Dimensity 9500

Una delle rivelazioni più interessanti riguarda la configurazione dei core del Dimensity 9500, che sembra discostarsi da quanto precedentemente ipotizzato. Mentre una precedente indiscrezione suggeriva una disposizione "2 + 6" (due core ad alte prestazioni e sei core ad alta efficienza), gli ultimi dati emersi da Geekbench 6 indicano una configurazione "1 + 3 + 4". Questa discrepanza potrebbe suggerire che MediaTek stia testando diverse architetture interne o versioni del silicio, alla ricerca della combinazione ottimale in termini di potenza e consumo energetico.

Le informazioni dai primi benchmark del MediaTek Dimensity 9500

Un altro dato che cattura l'attenzione è poi la velocità di clock massima registrata durante i test, pari a 3,23 GHz. Questo valore è inferiore rispetto a quanto precedentemente ventilato, ovvero 4,00 GHz per i core di prestazioni. Anche in questo caso, è plausibile che si tratti di un valore provvisorio, soggetto a modifiche e ottimizzazioni man mano che il processo di sviluppo prosegue. I sample di ingegneria sono spesso configurati per testare specifici aspetti del chip, e non sempre vengono spinti al massimo delle loro frequenze operative in fase iniziale.

Il campione di ingegneria del Dimensity 9500 analizzato presentava una dotazione di 16 GB di RAM, mentre il processore grafico integrato sarà una Mali-G1 Ultra a 12 core. Sebbene i risultati single-threaded e multi-threaded del Dimensity 9500 siano ancora da ufficializzare, alcune voci di corridoio, provenienti da fonti affidabili nel settore, hanno suggerito che questo chip potrebbe superare l'A19 Pro di Apple nel test multi-core, con un punteggio stimato superiore agli 11.000 punti. Si prevede inoltre che il punteggio single-core possa superare i 3.900 punti.

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi di prestazioni, MediaTek starebbe implementando diverse modifiche significative al Dimensity 9500. Tra queste, si vocifera un aumento della cache L3 del chipset a 16 MB e un incremento della cache SLC a 10 MB. Si ipotizza inoltre che il core Cortex-X930 integrato nel Dimensity 9500 possa rivelarsi più veloce rispetto ai core equivalenti presenti nei chip A19 e A19 Pro di Apple. Un'ulteriore potenziale caratteristica del Dimensity 9500 riguarda infine il supporto all'SME (Scalable Matrix Extension) di ARM, progettata per migliorare drasticamente le prestazioni in carichi di lavoro che richiedono calcoli matriciali intensivi, come quelli tipici dell'intelligenza artificiale e del machine learning.

E voi che cosa ne pensate dei dati visti finora? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto pare che Apple A20 sarà solo per i più ricchi.