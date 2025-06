Elon Musk ha citato BioShock per attaccare nuovamente Donald Trump all'alba delle polemiche di questi giorni riguardanti il presidente degli Stati Uniti, che starebbe facendo un uso illegittimo della Guardia Nazionale al fine di sedare le proteste in atto a Los Angeles.

L'immagine che Musk ha pubblicato è tratta appunto dal primo capitolo della saga creata da Irrational Games e riporta una scritta difficilmente travisabile: "No Gods or Kings. Only Man.", accompagnato da un suo commento: "Nessun altro ha pensato a questo, ieri?"

Il riferimento è ovviamente alle proteste "No Kings" che stanno infiammando gli USA nelle ultime ore e che accusano Trump di comportarsi appunto come il sovrano di una monarchia piuttosto che come il presidente eletto di una democrazia con pesi e contrappesi.

Peraltro Trump, in coincidenza con il giorno del suo compleanno, ha presieduto una grande parata militare con carri armati e aerei da combattimento, in quella che a molti è sembrata una discutibile autocelebrazione.