X teme una multa dall'Unione Europea: arriva la spiegazione sul significato della spunta blu

Le ultime manovre dell'Unione Europea contro le Big Tech hanno messo in subbuglio l'intero sistema tecnologico internazionale.

La paura di incappare in qualche multa o in qualche violazione del DMA (Digital Market Act) è molto sentita e diffusa ed è per questo motivo che Elon Musk, insieme al suo team, ha deciso di prevenire eventuali problemi andando a trattare, in maniera più specifica e approfondita un tema che già aveva fatto discutere: quello relativo alle spunte blu. Fin dalla sua introduzione, la spunta blu ha diviso l'utenza, sia quella di X sia quella di altri social come, ad esempio, Instagram.