Spiare i messaggi su WhatsApp potrebbe farti andare in carcere per 10 anni

Il tema della privacy personale e in particolar modo della privacy digitale è ormai fondamentale nella nostra società. Anche un'azione che apparentemente può sembrar innocua, in realtà, potrebbe rivelarsi pericolosa ed una vera e proprio anti tutela della privacy stessa.

Il caso di un uomo e della sua ex moglie

Questa sentenza è arrivata in seguito ad un caso molto particolare e specifico relativo ad un uomo e alla sua ex moglie. Durante un processo in atto proprio contro la donna, l'uomo in questione ha fornito al giudice una serie di screenshot relativi a chat su WhatsApp e al registro chiamate del telefono della moglie.

La Cassazione, in primo luogo ha rifiutato di accedere a queste "prove" e in secondariamente, nonostante l'uomo abbia dichiarato che si trattava esclusivamente di un'operazione effettuata per raccogliere prove, ha sottolineato che un'azione del genere è considerabile un reato grave con una pena che può raggiungere i 10 anni di detenzione. Inoltre, il consenso - dunque la conoscenza della password - ad accedere al telefono una volta, non è valido per utilizzi futuri.