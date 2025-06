WhatsApp: al lavoro sulla possibilità di creare dei chatbot IA personalizzati

Questa novità è stata riscontrata da alcuni beta tester della versione Android. Si tratta, in modo specifico, della versione 2.25.18.4 della suddetta beta . Quest'introduzione potrebbe rappresentare una curiosa svolta nell'ambito dell'economia generale dell'app.

WhatsApp continua ad evolversi e lo fa, giorno dopo giorno, lavorando a continui aggiornamenti: dai più piccoli ai più significativi. Stando a quanto riporta il noto e affidabile portale di comunicazione relativo proprio all'app di messaggistica di Meta, WABetaInfo, sarebbe in fase di test una nuova funzione che permette di creare dei chatbot IA personalizzati direttamente all'interno della piattaforma.

Il tutto sarà possibile grazie all'utilizzo di un'interfaccia semplice e intuitiva che renderà il processo di creazione più agevole e accessibile a chiunque. WhatsApp, tra le altre cose, metterà a disposizione dell'utente la possibilità di mantenere privato il proprio chatbot o di renderlo pubblico , generando così un link da far girare tra i propri contatti e con chiunque voglia provarlo.

Questa nuova funzione, dunque, permetterebbe agli utenti di progettare e creare in maniera autonomia degli assistenti IA. La personalizzazione sarà totale e completa, infatti sarà possibile impostare il tono di voce, delineare la personalità, l'aspetto e perfino un suo personale slogan . WhatsApp fornirà, inoltre, dei modelli pre-impostati basati sui dati iniziali forniti dall'utente.

Personalizzazione e distribuzione

E dunque, con questa novità, WhatsApp punta a rendere la propria piattaforma ancor più personalizzabile e coinvolgente. Ogni chatbot potrà rispecchiare le esigenze degli utenti: che si voglia creare un coach motivazionale o un supporto per dei potenziali clienti - interessante anche l'uso che se ne può fare in termini aziendali - o ancora un supporto per una formazione, con questa funzione sarà possibile farlo.

Attualmente questa funzione è disponibile solo per un numero limitato di utenti ma ci si aspetta che venga distribuita al pubblico nelle prossime settimane. Fra le ultime novità, in casa WhatsApp, spicca anche l'introduzione degli username.