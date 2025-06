Il team di Stellar Blade non vede l'ora di vedere le "eccitanti mod" per la versione PC

Probabilmente giocando sempre con i suoi particolari gusti, il director e produttore di Stellar Blade , nonché CEO di Shift Up, Kim Hyung Tae , ha riferito di non vedere l'ora di vedere quali "eccitanti mod" verranno elaborate dalla community per il gioco su PC.

Il CEO di Shift Up esorta i modder

"Non vedo l'ora di vedere molti giocatori creare le proprie mod e di impegnarmi in una sana competizione con loro per vedere quali mod sono più attraenti", ha detto il capo di Shift Up al riguardo, "Spero anche che più giocatori possano essere coinvolti nella creazione di mod".

Secondo diverse fonti, Hyung Tae ha ribadito più volte la sua intenzione di "supportare pienamente" le mod di Stellar Blade su PC, anche se non è chiaro se sia previsto o meno un vero e proprio toolkit ufficiale per facilitare la creazione di queste da parte della community.

"Prima di tutto, sostengo pienamente il fenomeno dei giocatori che utilizzano le mod", ha riferito il CEO di Shift Up, interrogato sull'argomento, "in effetti, anch'io voglio provare alcune delle mod più interessanti", ha risposto. Proprio in questo giorni gli autori di Stellar Blade hanno annunciato Project Spirits: il nuovo gioco ha una prima immagine e alcuni dettagli.