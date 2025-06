Gli autori di Stellar Blade annunciano Project Spirits: il nuovo gioco ha una prima immagine e alcuni dettagli

In base a quanto possiamo vedere dalla prima illustrazione, sembra che il nuovo gioco sia destinato a mantenere un elemento fondamentale delle produzioni precedenti di ShiftUp come Goddess of Victory: Nikke e Stellar Blade , ovvero l'insistenza su procaci figure femminili, si direbbe.

Come rivelato in precedenza agli investitori, Project Spirits è un gioco multipiattaforma, precedentemente chiamato Project Witches, che lo studio descrive come titolo legato alla sottocultura che "abbraccia il tema del fantasy orientale", con un' uscita globale prevista per il 2027 .

Emerge un elemento caratteristico dello stile di Shift Up

"Project Spirits è il nuovo progetto di punta di Shift Up, un titolo multipiattaforma che si rifà alla sottocultura legata al fantasy orientale", si legge nella descrizione del gioco sul sito web del team, che fornisce di fatto i primi dettagli e la prima illustrazione ufficiale del gioco, visibile qui sotto.

La prima illustrazione ufficiale di Project Spirits

"Nuova proprietà intellettuale dopo Stellar Blade e Goddess of Victory NIKKE, è attualmente in fase di sviluppo come gioco di alta qualità per l'industria, basandosi sulla comprovata esperienza e competenza di Shift Up nella creazione di nuove IP, dimostrata attraverso i progetti precedenti", si legge nel testo, che ovviamente include toni promozionali per lanciare il progetto presso investitori e attirare potenziali nuovi candidati ad entrare a far parte del team.

Per questo nuovo gioco, Shift Up ha anche pubblicato vari annunci di lavoro per diversi ruoli tra cui artista degli scenari, pianificatore di battaglie, artista di personaggi, pianificatore di contenuti principale, progettista di livelli, artista di creature, sceneggiatori e altro.

Alcune informazioni interessanti possono derivare proprio da questi annunci, considerando che tra le qualifiche richieste ai candidati ci sono la conoscenza di Unreal Engine 5, l'esperienza nella pianificazione di giochi di ruolo giapponesi o in stile anime e la creazione di ambienti open-world, mappe di grandi dimensioni e dungeon.

L'idea è che Project Spirits possa essere dunque una sorta di action RPG ad ispirazione nipponica o comunque orientale, costruito su Unreal Engine 5 e caratterizzato da ampie mappe e dungeon e forse con un open world esplorabile, oltre a basarsi evidentemente su un cast di figure femminili alquanto prorompenti, come abbiamo visto anche nei giochi precedenti.

Resta ancora il mistero sulle piattaforme: il progetto viene definito chiaramente multipiattaforma, cosa che fa pensare alla diffusione su PC e più console ma anche alle piattaforme mobile, considerando l'esperienza del team nell'ambito.